Gabon: Orabank/Le « Cash point » de Nkok est opérationnel

Toutes les entreprises de la Zone économique de Nkok pourront désormais effectuer leurs opérations bancaires sans avoir besoin de se rendre à Libreville.

Orabank Gabon poursuit son expansion à travers le pays. Sa vision futuriste vient de permettre à cette entreprise financière de pousser les portes de la ZERP (Zone économique à régime privilégié de Nkok). Un « cash point » est en floraison dans ce milieu économique en plein essor, situé à 45mn de la capitale gabonaise.

Le défi est risqué mais il mérite d'être pris. De nombreuses grandes firmes y sont installées et d'autres comptent le faire. La banque semble avoir bien mûri l'idée de s'installer dans cette zone spéciale, où les investisseurs doivent prendre du temps pour aller à Libreville effectuer des opérations bancaires.

Pour l'heure, le Cash point d'Orabank est composé d'un guichet, occupé par une caissière, et du bureau de la cheffe d'agence ; en somme, une succursale tenue par deux dames dont l'expérience professionnelle est avérée. Pour Sylvain Mélo, Directeur de la clientèle, le but de cette entrée à Nkok est clair : « L'objectif poursuivi par Orabank Gabon à travers son installation dans la zone économique de Nkok est de poursuivre et d'accompagner la stratégie du gouvernement en termes de diversification de l'économie. Il est vrai que dans la zone économique de Nkok, vous avez de nombreux secteurs présents et un secteur qui pèse notamment beaucoup en termes d'emplois et aussi en termes de recettes pour l'Etat du Gabon qui est le secteur forestier ».

Dans ce marché très dynamique, Orabank veut aussi être parmi les pionniers en termes de partenaire bancaire des différentes entreprises qui demain vont être des relais de croissance non seulement pour l'économie nationale mais aussi pour la banque elle-même. Selon Gabriel Ntougou, Administrateur directeur général de la ZERP, on y relève plus de 80 entreprises : « Dans la zone économique, déjà beaucoup d'entreprises sont installées et qui, pour la plupart exportent. C'est plus simple pour elles d'avoir une banque à proximité ; c'est aussi une aubaine car il y a la possibilité d'avoir de nouveaux produits financiers, pouvoir régler les problèmes de trésorerie ici sur place ».

Hormis les mouvements financiers qu'effectueront les sociétés, les salariés de la zone pourront également bénéficier des services du Cash point. Quant à la population des alentours de Nkok, elle pourrait opérer des mouvements financiers dans les distributeurs électroniques qu'Orabank compte installer dans les prochains jours.