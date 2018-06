Cote d'Ivoire: Imam Daouda Konaté (Koumassi) - "Il faut être bon pour les autres pour une Côte d'Ivoire de paix"

«Après le moment de jeûne et d'invocation, la rupture constitue un moment où Dieu accepte les prières. C'est donc un moment pour magnifier son nom». C'est à juste titre qu'il a invité les musulmans au pardon, au partage et à la solidarité. «Il faut être bon pour les autres pour une Côte d'Ivoire de paix», a-t-il dit.

Il est vrai que nous ne sommes pas de la même confession religieuse mais la commune de Koumassi s'appelle la cité du bonheur partagé. Nous sommes donc venus partager ce bonheur et leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux, nous sommes un et indivisible pour une Côte d'Ivoire unie».

«Qu'Allah (Dieu) accepte nos prières, tous ces grands moments de pénitence que nous avons eus durant ce mois de Ramadan. Que les musulmans de Koumassi continuent de prier pour que Dieu exauce nos prières pendant ces temps d'élections», a indiqué Cissé Ibrahim Bacongo, député de Koumassi et responsable Rdr des communes de Koumassi et Marcory.

