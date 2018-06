Cote d'Ivoire: Ramadan (Grand-Bassam)/Imam Moussa Dramé - "Le dialogue interreligieux peut nous permettre de vivre en harmonie"

Aka Sayé Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle et hôte de l'imam Moussa Dramé, a indiqué que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Selon lui, les religieux étant des hommes de paix, ils doivent s'unir et travailler en synergie.

Aussi, il a invité toutes les confessions religieuses à unir leurs prières. «J'en appelle donc à tous les croyants musulmans et chrétiens à prier pour accompagner la classe politique en cette année électorale afin que celle-ci ait lieu et se termine dans de bonnes conditions pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire».

Profitant de cette tribune, l'imam Moussa Dramé a relevé que cette année est une année électorale. «Bientôt nous aurons les élections municipales et régionales. Nous les religieux, nous devons nous entendre, rester en prières et rappeler à nos politiciens d'avoir des discours apaisants afin d'éviter à notre pays une autre crise», a-t-il exhorté.

