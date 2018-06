Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - Les jeunes invités à s'inscrire en masse

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, continue d'installer les… Plus »

Aux jeunes, dira-t-il, «on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais il faut d'abord commencer par s'inscrire sur les listes électorales après, on pourra demander des réformes et faire les corrections à mesure qu'on avance».

Il s'agit d'expliquer aux jeunes ivoiriens qu'il est de leur intérêt de participer à la vie politique de leur pays et la première marque de citoyenneté que donne la Constitution est de pouvoir s'exprimer. Or, pour pouvoir le faire, il faut être sur la liste électorale».

Avant d'ajouter que des équipes seront déployées sur le terrain dans le cadre de cette campagne. «Le Rijlci sera à Mankono et à Bangolo où nous avons constaté un taux assez faible. La Poeci va également investir six localités: Zougougbeu (région de Daloa), Bouna, vavoua, Sassandra, Danané et Meagui où les taux d'inscription sont également très bas».

