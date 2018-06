Egypte: Coupe du Monde 2018 - Oscar Tabarez apporte son soutien à Salah

Pour mettre le feu à la défense égyptienne, les Uruguayens pourront compter sur Edinson Cavani et Luis Suarez. À eux deux, ils ont inscrits pas moins de 75 buts cette saison (40 pour le joueur du PSG et 35 pour l'attaquant du FC Barcelone). De quoi espérer faire aussi bien qu'en Coupe du Monde 2014, où la Celeste avait atteint les huitièmes de finale.

«Est-ce qu'il sera là ? Je n'en sais rien, a-t-il balayé. On ne va pas préparer un schéma s'il joue et un autre s'il ne joue pas. Mais c'est un grand talent et, comme quand on affronte Neymar ou Messi, il faut essayer de contrôler ses points forts, qui sont nombreux.»

«Ça me ferait plaisir que Salah joue, pour le joueur, a déclaré le technicien ce jeudi en conférence de presse de veille de match. Après cet accident intervenu alors qu'il disputait une rencontre dont il rêvait, on a envie d'être solidaire avec lui. Après, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le football.»

Les joueurs d'Oscar Tabarez ne prennent pas pour autant cette première rencontre à la légère et se méfie de Mohamed Salah. Néanmoins, le sélectionneur de la Celeste a tenu à apporter son soutien à la Star de l'Egypte, touché à une épaule lors de la finale de la Ligue des champions et incertain.

En passe d'être remis de sa blessure à l'épaule, Mohamed Salah devrait être sur le terrain pour l'entrée en lice de l'Egypte dans la Coupe du Monde face à l'Uruguay, vendredi. La Celeste fait figure de favorite dans ce groupe A, dans lequel on retrouve également la Russie et l'Arabie Saoudite.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.