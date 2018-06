Afrique Centrale: Les pharmaciens des deux Congo se réunissent à Pointe-Noire

Notons que cette activité connaît la présence de Jean Charles Claude Ongoli, président de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. La délégation de la RDC est conduite par Donatien Kabamb Kabey, directeur et chef des services à la direction de la pharmacie et des médicaments dans ce pays.

En effet, le pharmacien est un acteur de santé publique qui est présent dans toute la chaîne du médicament partant de la fabrication jusqu' à la dispensation. Il est là pour écouter, conseiller et orienter les patients pour une meilleur prise en charge. Malheureusement, ce dernier est souvent relégué au second plan dans le système de santé.

Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets sont débattus, parmi lesquels le droit pharmaceutique; la gestion licite et illicite des dépôts pharmaceutiques en République du Congo; la réflexion sur l'éthique et le droit autour de la thérapie génique; l'antibiothérapie, sa résistance et son coût; la contribution du pharmacien dans la prévention des patients prédisposés aux maladies cardio-vasculaires; la vente illicite des médicaments; la responsabilité du pharmacien dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques; évolution et enjeux de la formation en biologie médicale au Congo.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Florent Balandamio, directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la population. Pendant deux jours, ces professionnels vont faire le point des problèmes liés à la pratique de la pharmacie tout en proposant les approches de solution et de renforcer la dimension corporative de la profession.

L'activité est un bon moment d'échange qui permet aux pharmaciens des deux pays de développer les connaissances et les techniques se rapportant non seulement à la pharmacie mais de façon générale à la santé.

Les premières journées mixtes des pharmaciens du Congo Brazzaville et de la République démocratique du Congo (RDC) se tiennent du 14 au 15 juin, sur le thème « Droit pharmaceutique, économie du médicament et santé publique ».

