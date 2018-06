Ile Maurice: Passeport mauricien - «Quels garde-fous pour éviter un nouveau Sobrinho?» demande Mohamed

Osman Mahomed a, lui, fait remarquer qu'il n'y a aucune mesure pour inciter le Foreign Direct Investment. «Il a annoncé une série d'accords de free trade agreements avec la Chine. Or la Chine exporte beaucoup à Maurice et importe très peu. Comment le libre échange nous aidera-t-il ?» veut-il savoir.

Shakeel Mohamed s'est aussi appesanti sur le secteur de l'eau. Il en est persuadé : «Nous n'en avons pas entendu la fin.» De s'expliquer : «Si nous allons vers l'affermage, augmentation il y aura.» Pour lui, il y a, de ce fait, deux possibilités, «soit Pravind Jugnauth pé cut down Ivan Collendavelloo to size, soit éna enn clash dan gouvernman».

