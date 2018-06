Algérie: L'Algérie a remporté une victoire à l'Onu en faveur des Palestiniens

Au moins 123 Palestiniens ont été tués et plus de 13.000 autres blessés ou intoxiqués au gaz par des tirs de l'armée d'occupation dans la bande Ghaza depuis le 30 mars dernier.

La résolution a été adoptée par 120 Etats pour, 8 contre (Australie, Etats-Unis, Iles Marshall, Iles Salomon, Israël, Micronésie, Nauru et Togo), et 45 abstentions.

juste, globale et durable, fondée sur l'ambition d'une région ou deux états démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues".

Le Secrétaire général de l'Onu est prié, selon le texte de la résolution, de présenter des propositions sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne et en particulier, des recommandations relatives à un mécanisme de protection internationale".

Le média russe a loué les efforts de l'Algérie et de la Turquie, qui ont remporté une réelle victoire à l'Onu en faveur des Palestiniens, en faisant adopter cette résolution et avoir réussi à bloquer l'amendement proposé par les Etats Unis contre le Mouvement de la résistance palestinienne Hamas lors de la séance du vote.

