Algérie: Le téléphérique Blida-Chréa reprendra du service vendredi

En effet, à chaque période de fête de l'Aid, coïncidant cette année avec le week-end, la région de Chréa, connue pour être le "poumon de la Mitidja", est le point de convergence d'un nombre considérable de familles, qui l'apprécient pour son calme et sa beauté naturelle, deux facteurs clés, qui les aideront surement à décompresser après un mois de jeûne et de labeur.

La remise en marche de ce télécabine, à la veille de l'Aid El Fitr, facilitera les déplacements de nombreuses familles de la région et autres amoureux de la nature, qui y convergent de nombreuses wilayas du pays, et viendront surement en grand nombre durant les après midi des deux jours de l'Aid pour jouir de ses beaux paysages et de la quiétude y régnant.

Elle a, également, signalé un changement attendu dans les horaires d'exploitation de ce télécabine, à partir de ce vendredi. "Entre lundi et jeudi, le trafic sur cette ligne sera ouvert de 8h00 à 18h00, au moment ou la ligne sera ouverte à partir de 8h30 jusqu'à 18h00 les week-end (vendredi et samedi).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.