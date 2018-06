Angola: Bengo - Le Salon de la banane met en relief l'activité agricole

Caxito — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, a déclaré jeudi, à Caxito, province de Bengo, que le Salon de la banane valorisait les producteurs de bananes, en particulier, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se dédiaient à l'activité agricole.

Prenant la parole à l'ouverture de la 7ème édition du Salon de la banane (FEIBA), a souligné que ce type d'événement apportait également une contribution très positive en ce qui concerne la communication entre les producteurs, l'échange d'expériences et surtout la possibilité croissante des entreprises.

Le salon rassemble durant trois jours des techniciens, des experts et des producteurs pour discuter des questions d'importance transcendante dans le contexte économique actuel, en tenant compte de la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire de la population.

Dans ce contexte, selon le ministre de l'Agriculture et des Forêt, le processus productif national, en particulier l'agriculture familiale est marqué au cours des années par un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes qui influent sur son exploitation et objectifs attendus.

Il a indiqué, entre autres, les principaux facteurs qui empêchent l'augmentation de la production réelle et absolue, la disponibilité limitée des intrants agricoles sur le marché intérieur, les prix élevés des intrants dans le pays, le manque d'usines pour la fabrication des outils agricoles et les coûts élevés de leur importation.

Le ministre a dit que pour changer la situation, l'Exécutif avait approuvé un ensemble de programmes et de stratégies pour améliorer le soutien aux familles rurales.

Marcos Nhunga a souligné qu'il était également prévu un certain nombre d'initiatives structurantes et de développement du secteur agricole favorisant l'augmentation de la production agricole, l'approvisionnement alimentaire, la création d'emplois et les revenus, tels qu'énoncés dans le plan de développement 2018-2022.

La cérémonie d'ouverture du Salon, qui se poursuivra jusqu'à samedi, a été assistée par le ministre de la Communication Sociale, João Melo, le gouverneur de la province de Uige, Mpinda Simão et le gouverneur de la province hôte, Mme Mara Quiosa.