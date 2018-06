Algérie: Rougeole - pPus de 650.000 citoyens vaccinés à travers le pays en 2018

Le premier responsable du secteur a révélé que la wilaya de Blida abritera le plus grand hôpital privé en Algérie, ajoutant qu'un groupe de médecins et le Conseil national de l'Investissement (CNI)ont convenu de la réalisation de ce projet dont les travaux ont été lancés.

Répondant à la question d'un autre député concernant le manque de médecins spécialistes et de gardes dans la wilaya de Jijel, le ministre a indiqué qu'une réorganisation est en cours au niveau des urgences médicales chirurgicales à travers le territoire en concertation avec les experts, et ce selon les moyens matériels et humains dont dispose la région.

Plus de 650.000 citoyens ont été vaccinés contre la rougeole à travers le pays en 2018, a indiqué jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, précisant que la vaccination demeure l'unique moyen de prévention contre cette maladie.

