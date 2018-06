Afrique Centrale: Singapour ouvre un bureau régional pour stimulerles investissements et les partenariats commerciaux

Libreville — Selon un communiqué de presse parvenu jeudi à la rédaction d'Infosplusgabon à Libreville, l'agence gouvernementale de Singapour Entreprise Singapore ouvre un bureau international à Nairobi au Kenya.

A cette occasion, Singapour a signé un Traité bilatéral d'investissement (TBI) et une convention fiscale avec le Kenya. Une disposition avantageuse pour les entreprises de Singapour désireuses de participer au plan d'action « Big Four » du gouvernement.

Le bureau international d'Enterprise Singapore à Nairobi a été inauguré par le vice-premier ministre et ministre de la coordination des politiques économiques et sociales TharmanShanmugaratnam, le ministrekenyan du Commerce et de l'Industrie, Adan Mohamed et le ministred'Étatsingapourien duCommerce et l'Industrie, Dr Koh Poh Koon.

Il s'agit, poursuit le communiqué, du troisième bureau d'Enterprise Singapore en Afrique et il jouera le rôle de centre régional pour l'Afrique de l'Est. Ce bureau régional s'ajoute à ceux de Johannesburg en Afrique du Sud et d'Accra en Ghana.

Le bureau international Enterprise Singaporeà Nairobi facilitera les investissements des entreprises de Singapour au Kenya et en Afrique de l'Est ainsi que les partenariats entre les entreprises deSingapour etd'Afrique.

« L'Afrique de l'Est accueille des économies aux croissances parmi les plus rapides du continent. Enterprise Singaporey voitune excellente opportunité pour les entreprises de Singapour d'offrir leur savoir et leur expertise dans les domaines tels que le développement des infrastructures et de l'industrie, qui sont des priorités dans cette région. Le Kenya, avec unecroissance stable et un environnement favorable aux entreprises est la porte d'entrée idéale en Afrique de l'Est.

Actuellement, plus de 60 entreprises de Singapour opèrent en Afrique dans plus de 50 pays, soit un investissement de 19 milliards de dollars US sur le continent. Lors de l'ouverture du bureau, sept protocoles d'accord ont été signés entre Singapour et les entreprises kenyanes concernant le paiement en ligne, la promotion du commerce et les ressources naturelles.

De plus, le bureau international de Nairobi permettra aux entreprises d'Afrique et du Kenya, y compris les petites et moyennes entreprises d'utiliser Singapour comme plate-formepour saisir les opportunités de croissanceen Asie. Situé au cœur de l'Asie, Singapour accueille les principaux flux commerciaux en provenance d'Europe, des États-Unis, du Moyen-Orient, de l'Australie et de l'Asie, et constitue ainsi une porte d'entrée unique pour les entreprises africaines cherchant à se développersur le continent asiatique.

Le 12 juin 2018, les gouvernements du Kenya et de Singapour ont signé untraité bilatéral d'investissement (TBI) et uneconvention fiscale pour consolider les liens économiques bilatéraux. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du vice premier ministre de Singapour, TharmanShanmugaratnam. Singapour signera également un TBIet un accord sur lesservices aériens (ASA) avec le Rwanda le 14 juin 2018. Ces accords visent à stimuler les échanges transfrontaliers et les flux d'investissement et s'ajoutent au réseau exponentiel de traités entreSingapour et l'Afrique.

Plus de 150 chefsd'entreprise et de gouvernement d'Afrique et de Singapour ont assisté à la cérémonie d'ouverture du bureau internationalEnterprise Singapore à Nairobi. Le vice-premier ministre, TharmanShanmugaratnamet le ministre singapourien de l'Intérieur, Dr Koh, visiteront le Kenya et le Rwanda du 12 au14 juin 2018. Ils seront accompagnés par 20 entreprises singapouriennespourune mission d'affaires organisée conjointement par la Fédération des Entreprises et Enterprise Singapore.

Parmi les entreprises singapouriennes qui opèrent au Kenya,CrimsonLogic travaille avec l'agence de réseau commercial du Kenya pour concevoir des services innovants et durables pour les citoyenset a notamment mis en œuvre en 2012 un système de guichet national unique (KNESWS). Pacific International Lines (PIL) est l'un des premiers paquebots aumonde àrelier l"Asie etleMoyen-Orient à l'Afrique. Red Dot Payment fournit des solutions de paiement en ligne et vient de signer un accord pour fournir des solutions alternatives de paiement en ligneàla banque Equity.

