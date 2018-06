Congo-Brazzaville: « Le Pourpré de campagne » de Nicaise Milandou Semo

Artiste musicien et auteur compositeur, il a complété sa formation professionnelle en réalisation télévisuelle et en recherches documentaires à l'Ecole cinécours de Québec (Canada). Actuellement, il prépare un master en sciences religieuses.

Nicaise Milandou Semo est le neveu du cardinal Emile Biayenda. Religieux du Saint Sacrement et prêtre, il a travaillé comme curé de différentes paroisses à Brazzaville et supérieur majeur de sa congrégation au Congo. Depuis décembre 2015, il est missionnaire au Cameroun et curé, depuis juillet 2017, de la Paroisse Sainte Croix d'Ovangul, à Yaoundé.

Notons que la partie réservée aux annexes est consacrée à la biographie du cardinal Emile Biayenda. On y trouve, entre autres, une photo sur laquelle on reconnaît l'homme de Dieu qui échange avec le défunt président du Congo, Marien Ngouabi.

En lisant la préface de cet essai rédigée par Rody Mbemba Dya-Bô-Benazo-Mbanzulu, on peut noter en passant que « l'auteur nous dépeint un décor sur l'accueil que réservent les notables, les chefs et les habitants de Maléla-Bombé au cardinal.

