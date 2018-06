Congo-Kinshasa: Élections provinciales - Dernier virage avant le dépôt des candidatures

*Il aurait été arrêté et, quelques temps après, relâché alors qu'il… Plus »

« Nous allons former ces agents avec l'objectif de minimiser les taux des contentieux et de minimiser la déperdition. C'est pour cela que nous insistons sur le professionnalisme, de sorte que tous les candidats soient reçus correctement. Qu'ils présentent correctement leurs dossiers de façon à ce qu'ils n'y ait pas beaucoup des contestations », a-t-il déclaré.

Au cours de cette même rencontre, les délégués des partis et regroupements politiques ont été informés sur le fait que la caution, pour prendre part aux élections provinciales, est fixée à un million de francs congolais (environ six cent dix dollars américains) par siège pourvu. Cet argent sera payé à la Direction générale des recettes administratives et domaniales et non à la Céni, a-t-on précisé.

