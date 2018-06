Nigeria: Coupe du monde 2018 - Les Nigérians déjà champions du look

Et déjà une victoire pour le Nigeria ! Le Mondial de football vient tout juste d'ouvrir ses portes ce jeudi 14 juin. Le Nigeria n'a pas encore foulé le gazon russe, mais ses joueurs ont dejà remporté le match du style ! Maillot et ensemble traditionel : les tenues de l'équipe nationale des Super Eagles font sensation à travers le monde.

Un imprimé vert et noir sur une base blanche. Un motif rétro pour un style résolument moderne. Le maillot de l'équipe nigériane est un hommage à la tenue portée par les Super Eagles lors de leur premier Mondial en 1994.

Créé par des stylistes nigérians, il fait fureur. Les aficionados du ballon rond et le milieu de la mode se l'arrachent. Fin mai, l'équipementier Nike annonçait que 3 millions de tricots avaient été précommandés. En rupture de stock, le maillot se négocie désormais à prix d'or.

Et comme si cette collection n'était qu'un avant-goût du raffinement vestimentaire nigérian, les Super Eagles ont sortis le grand jeu, lundi, en publiant des photos de l'équipe lors de son arrivée en Russie. On y voit les partenaires de Victor Moses, arborant une tenue traditionnelle blanche, ornée de part et d'autre du col, d'une grande plume verte brodée.

The mayor of Essentuki and other top officials were on hand to give the Super Eagles a warm reception on arrival early this morning. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/qwKimi2BUq

🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) 12 juin 2018

Un complet tunique-pantalon appelé Buba and Sokotto. Il est signé Esimaje Awani, un couturier basé dans le Delta du Niger.

✈️✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️✈️🇳🇬⚽⚽⚽ #SoarSuperEagles #Team9jaStrong - #regrann pic.twitter.com/jnJO77UQYA

The NFF 🇳🇬 (@thenff) 11 juin 2018

L'ensemble défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Et fait la fierté des Nigérians, qui espèrent que l'équipe nationale, une fois sur la pelouse, imposera un style de jeu aussi spectaculaire.