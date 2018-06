Mali: Le mandat de la Minusma sous la loupe des Nations unies

« Face à ces enjeux nombreux, le renouvellement du mandat de la Minusma pour 12 mois supplémentaires est absolument essentiel pour la stabilité du Mali et de sa région. Plus largement, la France est convaincue que le soutien à la mise en oeuvre de l'accord doit continuer à demeurer l'objectif stratégique de la mission. »

Dégradation de la situation sécuritaire, divisions accrues entre les communautés, violations des droits de l'homme par les forces de sécurité maliennes, et retards dans la mise en oeuvre de l'accord de paix: pour Antoine Michon, représentant adjoint de la France à l'Onu le constat est clair, le Mali a besoin plus que jamais de la Minusma.

A quelques jours du renouvellement pour un an du mandat de la mission de l'ONU au Mali, la Minusma, le Conseil de sécurité a ausculté son mandat. Pour l'occasion, le ministre des Affaires étrangères malien Tiéman Hubert Coulibaly avait fait le déplacement à New York.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.