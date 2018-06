Burkina Faso: Les salaires des fonctionnaires mis à plat

« J'avais vu, par exemple qu'on a parlé de rationalisation au niveau du parc automobile de l'Etat. Nous avons parlé des baux administratifs et tous les plafonnements qui sont en train d'être faits au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du téléphone cela a été acté, au niveau du carburant cela est en train d'être fait, etc. », nous détaille Rosine Hadizatou Coulibaly, ministre de l'Economie et des Finances.

Par ailleurs, des recommandations ont été faites dans le but de rationaliser les dépenses de l'État. Il s'agit d'adopter un plan d'actions de la politique immobilière de l'Etat, et de la gestion du parc automobile.

L'épineuse question des primes versées à certains fonctionnaires et qui s'élevaient à près de 50 milliards de francs CFA, cette année a été tranchée. Désormais cette prime sera calculée en fonction des amendes et pénalités recouvrées.

