Afrique: Les maires de l'Afrique francophone visitent le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

En effet, en octobre 2015, plus de cent villes à travers le monde, réunies à Milan à l'occasion de l'exposition universelle portant sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie », avaient pris l'engagement de mettre en place des actions locales, déclinées autour de six axes prioritaires.

Nous disons à la mairie que tous ceux qui franchissent les portes de cette mairie sont des hommes libres. Donc les Congolais de manière globale doivent se souvenir de cette fraternité et de cette égalité. Nous sommes tous égaux et des hommes libres », a assuré le maire de Brazzaville.

Pour sa part, le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a indiqué qu'il s'agit de la volonté de l'égalité et de la fraternité. Avant de revenir sur la mythique phrase prononcée par l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, en août 1875, et reprise en 1950 par la mairie de Brazzaville.

C'est au perron de la structure que sa directrice générale, Bélinda Ayessa, a reçu la délégation. Avant d'entrer à l'intérieur du grand bâtiment à quatre niveaux, Bélinda Ayessa a expliqué à ses hôtes le sens de chaque drapeau implanté dans le jardin du mémorial, ainsi que la sortie sous terre du deuxième module de cette institution, plus vaste, devant abriter le musée, l'amphithéâtre et la bibliothèque, ...

