Ile Maurice: Rodrigues-Pêche - Remise de diplôme à 53 officiers de la Commission de la Pêche et des Forêts

communiqué de presse

Un total de 53 officiers du Fisheries Protection Service et de la Commission des Bois et Forêts de Rodrigues ont obtenu le Diploma in Forestry and Fisheries après avoir suivi une formation lancée en février 2016 au coût de Rs 3.8 millions. Elle a été organisée par l'Université de Maurice à Rodrigues, avec l'initiative de la Commission de la Pêche et des Forêts, en partenariat avec la Commission de la Formation.

Une cérémonie de remise de diplôme s'est tenue le lundi 11 juin 2018 au Centre Culturel et des Loisirs à Mon Plaisir, en présence d'une délégation de l'Université de Maurice, dirigée par le Chancelier, Dr Louis Jean Claude Autrey ; et le Vice-Chancelier, Prof. Dhanjay Jhurry ; et le Chef Commissaire, M. Serge Clair, et le Commissaire de la Pêche et des Bois et Forêts, M. Richard Payendee. Cette formation s'insère dans la vision du gouvernement régional d'assurer la gestion intégrée de l'environnement de l'île.

Faire de Rodrigues une île écologique

D'emblée, les intervenants ont félicité les nouveaux diplômés pour leur détermination et leur réussite. Selon M. Serge Clair, le but du gouvernement est de professionnaliser la ressource humaine cela afin qu'elle puisse contribuer au développement économique du pays.

'A travers cette formation, j'espère que vous avez eu une vision d'avenir pour Rodrigues, surtout dans le domaine de la pêche et l'écosystème terrestre', a déclaré le Chef Commissaire, M. Serge Clair. Il a exhorté les nouveaux diplômés à œuvrer davantage pour la transformation de Rodrigues et pour l'éducation de la population.

Dans la même foulée, le Commissaire de la Pêche et Bois et Forêts, M. Richard Payendee, a exprimé le souhait que les nouveaux diplômés deviennent des ambassadeurs et des gardiens de Rodrigues.

'On a mis sur pied cette formation parce qu'on veut un changement de mentalité dans la manière de travailler. On souhaite que les forestiers et les gardes pêches deviennent des 'Extension Officers' qui éduquent la population.

Ce cours vous a donné les outils qu'il faut, il faut sortir de l'amateurisme et devenir des professionnels dans votre domaine respectif", a affirmé le Commissaire Richard Payendee. Il a aussi soutenu que dans l'optique de réussir le projet de faire de Rodrigues une île écologique, la formation des officiers est nécessaire. Ce projet est en ligne avec la gestion intégrée de l'environnement de l'île.

Le Chancelier de l'Université de Maurice, Dr Jean Claude Autrey, a quant à lui affiché sa fierté d'avoir pu mener un cours entièrement à Rodrigues.

'Nous nous sommes engagés à contribuer au renforcement des capacités des ressources humaines de Rodrigues', a-t-il ajouté. Il a aussi encouragé les nouveaux diplômés à partager leurs connaissances afin de favoriser le progrès de Rodrigues et de Maurice.

L'Université de Maurice poursuivra également sa collaboration avec l'autorité locale dans d'autres projets, notamment le dictionnaire de créole Rodriguais et un diplôme en agriculture. Pour le Vice-Chancelier, Prof. Dhanjay Jhurry, cette accomplissement ouvre une nouvelle voie pour les diplômés de rejoindre l'Université de Maurice en tant qu'alumni.