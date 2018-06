Ile Maurice: Journée mondiale de l'océan 2018 - Inauguration du Centre d'Interprétation de la SEMPA à Rodrigues

communiqué de presse

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'Océan, la Commission de la Pêche de Rodrigues a procédé la semaine dernière à l'inauguration du Centre d'Interprétation de la South East Marine Protected Area (SEMPA), à Port Sud Est. Le Centre est au coût de Rs 24 millions.

Lors de l'inauguration du centre, le Commissaire de la Pêche, M. Richard Payendee, a déclaré que la priorité du gouvernement régional est la protection de l'océan. Il a soutenu que l'objectif de ce centre est d'éduquer la population sur l'océan afin qu'elle soit davantage protégée.

'Au sein du gouvernement régional, notre priorité c'est l'océan. C'est pour cela que nous avons investi dans la construction de ce Centre.

Ce bâtiment se consacrera à l'éducation de la population sur l'océan tout en permettant aux enfants et aux jeunes de découvrir l'océan', a déclaré M. Richard Payendee. Il a également invité la communauté à œuvrer davantage pour la préservation de la biodiversité marine.

Désormais, toutes les activités de la SEMPA seront coordonnées dans ce Centre. L'éducation, le suivi scientifique, la recherche et l'innovation et la surveillance se fera dans le Centre d'Interprétation.

Le Président du conseil de la SEMPA, M. Jean Maurice Ravina, a lui mis l'accent sur la surveillance, la sensibilisation et l'éducation sur l'océan. Il a aussi ajouté qu'il est important pour que la SEMPA devienne une référence au niveau de la région.

La SEMPA

La SEMPA (parc marin) de Rodrigues a été créée en 2005 avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à travers le Fonds pour l'Environnement Mondiale sous le projet de gestion des zones côtières. Compte tenu de la réalité géographique à Rodrigues, le concept du parc marin de Rodrigues est différent de ceux de l'Océan Indien.

D'une superficie de 80 km, la SEMPA de Rodrigues est considérée comme une grande richesse pour l'île. Sous l'égide de la Commission de l'Environnement, elle bénéficie du soutien financier à hauteur de Rs 70 millions du PNUD et du Global Environment Facility sous le programme «Implementation of the Mainstreaming Biodiversity into the Management of the Coastal Zone in the Republic Mauritius». En ligne avec ce que préconisent les résolutions de COP 21, la Commission de la Pêche prône la politique de protection de milieu marin.

Le Centre d'Interprétation de la SEMPA est équipé d'un laboratoire scientifique, d'un télescope et d'autres équipements à la pointe des nouvelles technologies. Il comprend également deux aquariums, une salle de conférence et un point d'observation.