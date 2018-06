Rwanda: L'Etat belge blanchi dans le massacre de l'ETO à Kigali en 1994

24 ans après le génocide de 1994 et les tensions politiques et diplomatiques, les relations entre Kigali… Plus »

Cet arrêt en appel survient au bout de quatorze ans de procédures, puisque c'est en 2004 qu'avait été déposée la plainte contre l'État belge et trois officiers, deux colonels et un commandant qui lui est décédé entre-temps.

En revanche, selon la cour d'appel, aucun élément matériel ne permet de prouver que le 11 avril le gouvernement belge avait déjà pris cette décision de rapatrier ses militaires. L'ordre donné ce jour-là à la centaine de parachutistes stationnés à l'ETO de décrocher vers l'aéroport doit être considéré comme une décision de l'ONU et non de la Belgique.

