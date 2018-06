Afrique: Coupe du Monde 2018 - Le Maroc démarre mal sa compétition

Le Maroc a été surpris par l'équipe iranienne lors de sa première sortie en Coupe du Monde 2018. Les Lions de l'Atlas se sont inclinés sur le fil (0-1).

Favoris pour cette rencontre, le Maroc a démarré en tambours battant. Bien en place, les Lions de l'Atlas butaient sur une défense iranienne solide et concentrée.

Un bloc qui reculait néanmoins au fil des minutes et qui se fissurait sur les incursions de plus en plus tranchantes de Belhanda et Harit. Même Benatia avait bénéficié d'un cafouillage mais sa frappe a été repoussée par le gardien iranien Beiranvand.

Cette action a réveillé les poulains de Carloz Queiroz. Sur un contre supersonique, Ansarifard faussait compagnie aux défenseurs adverses mais manquait de lucidité sur sa frappe. Une action qui a permis aux Iraniens de croire en leur capacité. Le jeu devient équilibré jusqu'à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le jeu devient plus haché et décousu. L'arbitres a du se déployer pour sortir plusieurs fois le carton jaune pour calmer les ardeurs. Harit, Ziyech impuissants dans un système mis en place par le staff technique, Hervé Renard a été contraint de faire son premier changement lorsque son latéral droit est sorti sur blessure.

Le Maroc reprend le contrôle du jeu et c'est Ziyech qui a mis à rude épreuve un Beiranvand dans un grand jour.

Alors que les deux équipes s'acheminaient vers un score nul et vierge, les Iraniens vont marquer leur but. Un but contre son camp inscrit par Bouhaddouz- remplacé El Kaabi- sur un coup franc. Un résultat qui a terrassé tout un continent puisque le Maroc est la deuxième équipe africaine qui sort d'un match avec une défaite après l'Egypte battue par l'Uruguay.