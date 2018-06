Seychelles: Les musulmans seychellois marquent la fin du Ramadan avec la célébration de l'Aïd-el-Fitr

Le Comité pour la vérité, la réconciliation et l'unité nationale de… Plus »

Shahin Khan a dit que c'est la première fois qu'il célèbre cette journée aux Seychelles et que l'atmosphère est différente, bien plus une affaire de famille.

Un couple musulman marié, Ahmed et Magalie Essack, ont convenu que c'était un jour de renouveler «notre foi à Allah, en nous abstenant des désirs, et de chercher des conseils pour bâtir notre foi et sauvegarder notre mariage».

Aïd-el-Fitr est le premier jour du mois islamique de Shawwal. Il marque la fin du Ramadan, qui est un mois de jeûne et de prière. Beaucoup de musulmans assistent aux prières communes, écoutent un sermon et donnent la charité sous forme de nourriture.

"Un vrai adepte croit en l'amour, la paix et l'harmonie et les actes atroces ne devraient pas définir la communauté musulmane aux Seychelles ainsi que dans le monde", a déclaré Imam Haleem.

