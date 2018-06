Cote d'Ivoire: Journée de l'Enfant Africain (JEA)/Pr Mariatou Koné - « Faire de la protection de l'enfant une priorité nationale »

document

« Faire de la protection de l'enfant une priorité nationale en y impliquant toutes les couches socio-professionnelles, tous les acteurs des secteurs public et privé, tous les partenaires techniques et financiers, toutes les organisations de la société civile. La responsabilité de l'Etat et de toute la société est engagée.

Celle des parents l'est doublement ». Tel semble être l'option prise par la Côte d'Ivoire pour venir à bout des précarités des situations de précarité et de vulnérabilité qui empêchent les enfants de jouir leur enfance ». Ci-dessous l'intégralité de la déclaration du gouvernement.

Déclaration du gouvernement à l'occasion de la journée de l'enfant africain

La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté africaine, célèbre ce samedi 16 juin 2018, la 28ème édition de la Journée de l'Enfant Africain (JEA). Instituée par l'Union Africaine en sa Résolution CMRes-1290 (XL) du 18 juillet 1990, cette journée a pour but de faire le point sur la situation de violation de droit de l'enfant et de prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage son mieux-être.

Les festivités commémoratives de cette année se dérouleront du 10 au 18 juin 2018 à travers des manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire ivoirien.

Chers (ères) compatriotes,

Pour l'édition 2018, l'Union Africaine a retenu le thème : « Ne laisser aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique ». Pour bénéficier du dividende démographique et s'engager dans la voie du développement durable, notre continent doit offrir des chances égales d'épanouissement et de réussite à tous les enfants. Quels que soient le milieu d'origine ou la classe sociale des parents, ils ont les mêmes droits.

Tous les enfants doivent bénéficier du droit à l'éducation, à la santé, à une alimentation équilibrée, à l'intégrité physique et morale, nonobstant les barrières culturelles, sociales ou économiques.

Sur le plan national, la commémoration sera axée sur le thème : « Protéger les enfants contre les violences, c'est notre responsabilité à tous ».

Par ce thème, le Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité voudrait réaffirmer la ferme volonté du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et du Gouvernement, conduit le Premier Ministre, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, de faire de la protection de l'enfant une priorité nationale en y impliquant toutes les couches socio-professionnelles, tous les acteurs des secteurs public et privé, tous les partenaires techniques et financiers, toutes les organisations de la société civile. La responsabilité de l'Etat et de toute la société est engagée. Celle des parents l'est doublement.

Ensemble nous devons protéger les enfants contre toutes les formes de violence (mariage précoce, mutilation génitale féminine, exploitation, traite, abus).

L'enfant est la clé du développement durable. Tous, mobilisons-nous en vue de préserver ses droits !

Vive les enfants, espoir d'une Côte d'Ivoire solidaire, paisible et prospère !

Professeur Mariatou KONE

Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité