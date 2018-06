Afrique: Mme Joséphine Mayuma Kala (Représentante spéciale UA à Abidjan) - « La situation sur le continent demeure préoccupante »

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, continue d'installer les… Plus »

« La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant définit l'enfant comme "tout être humain âgé de moins de 18 ans". Elle réaffirme dans ses dispositions le droit de l'enfant à participer à la vie de la société », a-t-elle expliqué. Avant de souligner que c'est en vertu des dispositions de cette Charte qu'a été mis en place un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant.

C'est parce que l'Afrique est soucieuse de sa jeunesse qu'elle lui accorde une place de choix, « unique et privilégiée » en se dotant d'instruments juridiques et règlementaires pour protéger l'enfant. Il s'agit, a-t-elle indiqué, de l'adoption en 1990 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de la Charte africaine de la jeunesse.

Pour S.E. Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kala, le thème choisi interpelle à plus d'un titre. Et de s'interroger : « Les enfants sont-ils écoutés? Sont-ils consultés quand il s'agit de leurs intérêts? Comment sont prises les décisions les concernant? Quelle est la place qui leur accordée dans la société ? »

A cette occasion, la Représentante spéciale de l'Union africaine (Ua) en Côte d'Ivoire, S.E. Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kala a, au cours, d'un point-presse, ce vendredi 15 juin, expliquer les raisons de cette célébration, jeter un regard sur la situation de l'enfant africain et le choix du thème : « le droit à la participation des enfants : que les enfants soient vus et entendus ». « Dans l'ensemble, a affirmé le Représentante spéciale de l'Ua à Abidjan, la situation de l'enfant africain demeure préoccupante ».

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.