Afrique: Développement - La Banque mondiale recommandent de miser sur la gent féminine

Dans une étude publiée récemment et intitulée «The cost of gender inegality» (le coût de l'inégalité du genre), des experts de la Banque mondiale suggèrent d'investir dans les filles et les femmes pour accroître la richesse d'un pays.

A travers le document, ils invitent surtout les décideurs africains à davantage miser sur leur population féminine, en vue de renforcer durablement leurs voies de développement.

Dans la publication dont plusieurs presses ont fait l'écho, les spécialistes de la Banque mondiale mettent en évidence les pertes de richesses dues à l'inégalité des revenus entre homme et femme, et examinent certaines des politiques générales et des interventions spécifiques qui pourraient aider à établir l'égalité.

L'étude indique par ailleurs que le capital humain constitue la plus grande richesse du monde. Ainsi, les pertes qui y sont liées dans un contexte d'inégalité entre sexes sont estimées à 23 620 dollars par personne (environs 12 millions de FCFA), même si ces pertes diffèrent entre les régions et les groupes de revenus.

En contraste, l'égalité des sexes augmenterait la richesse des pays du monde de 14,0%, explique-t-ils dans le document. A ce propos, ils proposent des interventions corsées sur des appuis qui améliorent les opportunités d'emploi et les revenus des femmes.