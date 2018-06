Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, continue d'installer les… Plus »

Et cela, en collaboration avec la CNPS et le Burida. Ensuite, il y a eu, le samedi 9 juin, un workshop suivi du tournage d'un film documentaire sur les arts plastiques. Ce 1er salon des grandes cimaises d'Abidjan refermera ses portes ce jeudi 14 juin. Pour AKE et son staff, au vu de l'engouement qu'il suscite chez les amateurs d'art, le pari est déjà gagné.

Il s'agit, d'abord, de la formation, qui a permis d'instruire le vendredi 8 juin, à travers des conférencesdébats, public et artistes sur le marché de l'art, la couverture sociale des artistes, les droits d'auteur et la côte de l'artiste.

«Le Salon des grandes cimaises d'Abidjan vise la promotion et la formation des artistes plasticiens de Côte d'Ivoire, la découverte des diverses identités d'arts visuels et la réalisation d'une série de films documentaires sur chaque artiste participant », explique AKE.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.