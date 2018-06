Cote d'Ivoire: Défense et sécurité - Hamed Bakayoko reçu par la ministre française des armées

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense participe au salon international de la défense "Eurosatory" à Paris. En marge de cette mission, le premier responsable de la défense nationale de la Côte d'Ivoire a été reçu en audience par la ministre française des armées, Florence Parly, le lundi dernier.

Les deux ministres ont échangé sur la coopération militaire entre Abidjan et Paris à l'ouverture de la conférence internationale des salons de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre.

C'est à la tête d'une importante délégation que le ministre d'Etat Hamed Bakayoko a fait le déplacement de Paris pour prendre part à ce salon de renommée qui réunit chaque deux ans toute l'offre et la demande mondiale du secteur de la défense et de la sécurité.

Cette année, l'innovation est au cœur du salon qui présente pour la première fois des start-up du monde entier. 70 start-up sont sélectionnées pour la qualité de leur projet.

Créée dans sa forme originale en 1967, "Eurosatory" n'a cessé depuis d'évoluer et de voir le nombre de ses participants augmenter, aussi bien du côté des exposants que des visiteurs. La qualité du premier salon mondial de la défense repose sur quatre fondamentaux.

D'abord, il réunit des exposants, des visiteurs et des journalistes du monde entier, ensuite l'évè- nement met à la disposition des participants (exposants et visiteurs), de nombreux services afin de leur permettre de développer leurs opportunités commerciales. "Eurosatory" c'est aussi une vitrine technologique qui représente un grand nombre de matériels et de système.

C'est enfin un centre de réflexions sur l'évolution de la défense et de la sécurité entre tous les acteurs du domaine. De nombreuses conférences et de rencontres B to B meublent le salon. "Eurosatory" est ainsi sans contexte le lieu où les exposants peuvent promouvoir leurs produits et les visiteurs se tenir au courant des dernière évolutions.