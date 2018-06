Ile Maurice: Decrytage - Comment se finance l'exercice budgétaire...

Malgré tout, les dépenses continuent d'augmenter (de 9 %) et les recettes ne sont pas suffisantes pour les couvrir. Pravind Jugnauth a ainsi eu recours à un quatrième et dernier levier pour boucler son Budget, le déficit budgétaire, creusé de Rs 16 milliards supplémentaires.

Dans la seconde tirelire, on trouve les «grants» des gouvernements étrangers. Là encore, bingo : l'enveloppe budgétée, à hauteur de Rs 8 milliards, a presque triplé (merci l'Inde qui en met six et la Chine un). Au final, les revenus de l'État (tirés des taxes et des grants, donc) augmenteront de Rs 10,6 milliards en 2018/2019. C'est le premier levier de ce Budget.

Cette taxe à la consommation reste, de très loin, le prélèvement le plus rentable. Elle devrait faire rentrer dans les caisses de l'État Rs 36 milliards, soit trois milliards de plus que lors de la précédente année financière.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.