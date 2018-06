Afrique de l'Ouest: Coopération pour le cacao - Vers la fixation d'un prix uniforme

Totalisant 60% de l'offre mondiale pour le cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont déterminés à défendre leur production à l'internationale.

Suite à la signature de la déclaration commune des Chefs d'Etat de Côte d'Ivoire et du Ghana sur l'économie du cacao en mars 2018, le Conseil du café cacao et le Ghana Cocoa Board ont proposé, à l'issue d'une réunion de travail, les 12 et 13 juin derniers, un plan stratégique pour la mise en œuvre de la « Déclaration d'Abidjan. » Dans ce plan, les deux parties ont convenu d'harmoniser leur politique au niveau du plan commercial.

Ainsi, il s'agira de définir un prix plancher décent pour les producteurs, de rapprocher leur système de commercialisation et d'annoncer concomitamment le prix au producteur en début de campagne.

Au titre de la production, le plan stratégique envisage d'accélé- rer la mise en œuvre des stratégies de préservation des forêts dans les deux pays, de démarrer conjointement dès la mi-juillet prochain, à partir des frontières, l'arrachage des plants infectés, dans le cadre de la lutte contre la maladie du swollen shoot, de s'assurer que toutes les initiatives du secteur privé soient conformes aux politiques nationales de production.

Au titre de la transformation et de la consommation, il s'agira pour les deux pays de sensibiliser le secteur privé africain à investir dans la transformation du cacao et de créer une plateforme commune pour la promotion de la consommation sur le plan local, régional et dans les pays émergents. Par ailleurs, les parties se sont accordées sur la modalité d'une stratégie commune d'implémentation des normes internationales sur le cacao.