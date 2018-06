Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc et l'Afrique y croient fermement

Qui du Maroc ou de la candidature conjointe Etats-UnisMexique-Canada aura le privilège d'organiser la Coupe du monde 2026 ? Le verdict sera su, ce mercredi 13 juin, à Moscou. Veille de l'ouverture de la Coupe du Monde 2018 en Russie, les 207 fédérations de la FIFA (les 211 membres moins les 4 candidats) désigneront le pays organisateur du plus grand événement sportif de la planète en marge du 68e congrès de la FIFA.

L'Afrique qui aspire à organiser une deuxième Coupe du monde après Afrique du 2010 peut encore rêver avec le Maroc. La candidature du Royaume chérifien a été épousée par le continent face au trio américain donné favori. Avec la quasi-totalité des pays africains qui ont décidé de marcher dans les sillons de la solidarité africaine, le Maroc a de fortes chances de triompher, ce mercredi, à Moscou.

Tout simplement parce que «Le Maroc est le choix idéal pour la Coupe du monde de football 2026». Ces propos du directeur général du comité de candidature, Hicham ElAmrani, le vendredi dernier, sur les ondes de RFI, montrent bien le niveau d'optimisme qui habite le peuple marocain et au-delà africain.

Revenu au sein de l'Union africaine en février 2017, le Maroc joue un rôle diplomatique et économique important sur le continent africain. Et l'Africain est sensible à celui qui le soutient et l'accompagne au quotidien. La Confédération africaine de football (CAF) a donné le ton en engageant les 55 fédérations membres à s'aligner derrière la candidature du Maroc.

Plusieurs pays anglophones (Ghana, Liberia, Ouganda, Nigeria,... ) ont publiquement apporté leur soutien au Maroc. L'Algérie, par la voix de son président Abdelaziz Bouteflika, a décidé de taire la rivalité légendaire entre les deux voisins pour penser à l'intérêt régional, religieux et continental. C'est aussi le cas de la Tunisie, de l'Egypte et même de la Libye.

L'Afrique subsaharienne est convaincue que l'Afrique doit soutenir l'Afrique et ne veut pas se faire d'illusions. Ils ont tous opté pour le Maroc et entendent le faire savoir, aujourd'hui. Que dire de l'Europe ?

Le vieux continent devrait apporter son soutien sans faille au Maroc. Mieux placé géographiquement, le Royaume chérifien offre des facilités d'accès aux supporters. Avec le Maroc, les déplacements sont moins coûteux, moins fatigants et moins périlleux.

La France, la Belgique, la Russie, le Luxembourg et la Serbie n'ont pas hésité à vanter les mérites de la candidature du Maroc. Mais ce ne sont pas les seuls. Plusieurs pays de la zone UEFA ne verront pas d'un mauvais œil une Coupe du Monde au Maroc. Dans le monde arabe et asiatique, les soutiens ont fusé.

La ligue arabe a même appelé tous ses membres à faire bloc autour d'un des leurs. Avec le Maroc, ce sera le deuxième pays musulman qui accueillera la Coupe du Monde après le Qatar 2022.

La Palestine, la République dominicaine, et plusieurs autres nations voient en la candidature du Maroc une revanche sur Trump et ses «pays de merdre». Mais au-delà de tous ces soutiens, ce sont les atouts mêmes du pays qui devront faire la différence. Le fuseau horaire du Maroc est proche de tous les grands pays appelés à disputer le tournoi mondial.

Au niveau logistique, les déplacements se feront dans un rayon de 550 km au maxi. Les joueurs sentiront moins les déplacements et les fans auront la possibilité de suivre leurs équipes partout.

Là où la candidature EtatsUnis-Canada-Mexique se présente avec des distances de plus de 6000 km. Les soutiens des footballeurs Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah, des anciens footballeurs Zinedine Zidane, Sabri Lamouchi, Lothar Matthäus, Lakhdar Belloumi, El Hadj Diouf, Joseph-Antoine Bell, Khalilou Fadiga, Adel Chedli, Robert Kidiaba ou encore Roberto Carlos, peuvent peser dans le choix du Maroc. Humainement, la candidature marocaine est plus plausible.

Et après quatre tentatives infructueuses (1994, 1998, 2006 et 2010), le Maroc espère un vote favorable cette foisci. Et ce choix ne viendra que de l'Afrique en majorité. Car comme aiment à le dire les responsables de la candidature du Royaume du Maroc «Voter pour le Maroc, c'est voter pour l'Afrique».