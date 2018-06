Congo-Kinshasa: Deux hauts fonctionnaires de la Banque mondiale à Kinshasa

*Il aurait été arrêté et, quelques temps après, relâché alors qu'il… Plus »

En chiffres, les interventions de la BM dans le domaine du développement humain en RDC représentent le tiers de son portefeuille de projets dans le pays. Au total, plus d'un milliard de dollars américains ont pu être investis dans le secteur de la santé (340 millions de dollars), la protection sociale (389 millions de dollars) et l'éducation (300 millions de dollars).

Lors de sa descente dans la capitale kivutienne, Annette Dixon s'entretiendra avec les acteurs locaux. Il est prévu la visite de plusieurs projets financés par la BM dans cette partie du territoire national. Dans l'est du pays, la BM est active dans les domaines de la santé, la protection sociale, l'éducation et l'assistance aux victimes de violences sexuelles.

Mais ce n'est pas tout. Annette Dixon va s'entretenir également avec les autorités congolaises sur les priorités dans le secteur de la santé. Cela intègre autant la réponse de la BM et la Facilité globale de financement à l'épidémie d'Ebola que l'investissement dans la santé maternelle et infantile ainsi que la nutrition de l'adolescent.

A ce stade, le programme de sa visite de travail prévoit des échanges au plus haut niveau avec les autorités congolaises concernées et les partenaires au développement du pays. Pour l'essentiel, les entretiens tourneront autour des défis de la RDC dans le domaine du développement humain et du genre. D'où la présence de Caren Grown dans la délégation conduite par Annette Dixon.

