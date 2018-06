Congo-Kinshasa: Rentrée politique forte - La DCUD met le cap sur les élections !

*Il aurait été arrêté et, quelques temps après, relâché alors qu'il… Plus »

C'est dans ce cadre que la Dynamique Chrétienne pour l'Unité et le Développement, DCUD, veut briser toutes les barrières entre les croyants Chrétiens, afin que ces derniers, dans leur unité, puissent conduire le peuple congolais vers la repentance, le pardon et la réconciliation nationale gage nécessaire pour la reconstruction de notre pays».

La DCUD n'a nullement la prétention d'être l'unique instrument de cette prise de conscience au plan personnel et collectif, mais néanmoins, veut devenir, par la foi à notre Seigneur Dieu le Créateur et la volonté marquée de ses membres, l'une, si pas une principale voie pour le salut de notre Nation.

Ce qui permettra de construire une Nation de justice, d'équité et du travail bien rémunéré, un pays d'épanouissement pour chaque citoyen», lit-on dans l'exposé du Secrétaire Exécutif National de la DCUD et Présidente de l'UPR, Odette Babandoa Etoa.

Concrètement, il s'agit de réaliser l'unité des Chrétiens en vue de la conquête et de l'exercice du pouvoir de l'Etat à tous les niveaux pour lutter contre la corruption, l'immoralité et toute forme d'antivaleurs dans la gestion de la chose publique.

«Notre objectif est de bâtir un Congo nouveau : stable et développé, conforme à la volonté et au plan de Dieu. C'est-à-dire, un état leader d'une civilisation nouvelle dans le monde, fondée sur l'obéissance à Dieu, et sur l'amour du prochain, résultante de la proclamation de l'Evangile.

Ce regroupement politique initié par les fidèles de toutes les confessions religieuses de la RD. Congo, tels qu'ils sont organisés dans des partis politiques et associations, ne cautionnera plus un énième report des élections prochaines, du reste, fixées au 23 décembre 2018.

La Dynamique Chrétienne pour l'Unité et le Développement, DCUD, est, enfin, sortie de son silence. Sa rentrée politique est intervenue, officiellement, hier, vendredi 15 juin 2018, au Centre Interdiocésain de Kinshasa, en marge du point de presse animé par ses auteurs que sont, entre autres, les Présidents du CALCC, l'UPR, le MILAPRO, le MLS, la coordination œcuménique et partis politiques d'obédience Chrétienne.

