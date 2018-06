*Il aurait été arrêté et, quelques temps après, relâché alors qu'il… Plus »

Avant que Léon Kengo wa Dondo n'annonce complètement la convocation de la session extraordinaire, prévue d'ores et déjà à la fin de ce mois de Juin, la commission mixte paritaire Assemblée Nationale/Sénat, a présenté son rapport des travaux, et l'Auguste Assemblée a adopté et voté ledit rapport, relatif à l'organisation et fonctionnement du CNSA.

D'entrée de jeu, avant de mettre complètement un terme à la clôture de la session de mars 2018, tôt dans la matinée de vendredi, les Sénateurs ont procédé au vote de trois nouvelles lois notamment, celle concernant la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'Accord et du processus électoral -CNSA-

Il faudra donc saisir en perspective de cette session, que le Président de la République, à l'aube de la convocation du corps électoral et après la réunion de Luanda, va s'exprimer devant Députés et Sénateurs réunis en Congrès.

Au cours de son discours solennel prononcé en marge de la clôture de la première session ordinaire vendredi 15 Juin 2018, Léon Kengo wa Dondo a recensé, à titre d'exemple, quelques lois qui ont été examinées tout au long de la session qui s'est achevée notamment, les propositions de loi relatives à l'identification et à l'enrôlement des électeurs ; la loi électorale et celle portant sur le statut des anciens Présidents de la République élus initiée par le Sénateur Mutinga.

