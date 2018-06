Angola: Bengo - La foire de banane ennoblit l'activité agricole

La Foire de Banane a été ouverte par le ministre de l'Agriculture, en présence notamment du ministre de la Communication sociale, João Melo, et des gouverneurs des provinces de Bengo et de Uige, Mara Quiosa et Mpinda Simão, respectivement.

Parmi les facteurs qui barrent la route au progrès de l'Agriculture, le ministre a cité l'augmentation réelle et absolue de la production, la disponibilité exiguë des facteurs de production sur le marché national, les prix exorbitants pratiqués sur le marché et le manque d'usines de fabrication des outils agricoles.

Cet événement, qui donne aux affaires la possibilité d'accroitre, facile le contact entre producteurs et l'échange d'expérience, a ajouté jeudi à Caxito le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga.

