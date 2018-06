Ile Maurice: Agriculture - La production locale dopée

Des facilités de la Food and Agricultural Research & Extension Institute seront aussi disponibles. Parallèlement, les sheltered farms seront pourvues de système de captage d'eau de pluie et de technologie photovoltaïque. Les revenus liés à ces projets seront exemptés de taxes pour les premiers huit ans.

Au total, 77 % des importations concernent les aliments. Pour renverser la tendance, une centaine de fermes additionnelles sera créée à Maurice sur les deux prochaines années. L'Economic Development Board (EDB) et la Mau-Bank seront d'ailleurs mis à contribution afin que les agriculteurs puissent mettre en vente leurs produits sur les marchés locaux et internationaux.

Et un Mini Sheltered Farming Scheme sera initié pour favoriser les micro-jardins, l'agriculture verticale et le roof gardening. Les familles éligibles bénéficieront d'une allocation allant jusqu'à Rs 10 000.

Les petits planteurs, coopératives et les familles bénéficieront de «schemes» pour mettre la main à la pâte... agricole. Le Crop Insurance Scheme, une subvention de Rs 30 millions, sera destiné aux petits planteurs du Small Farmers Welfare Fund. La subvention sur la production de semences d'oignon et de pommes de terre sera, elle, augmentée.

