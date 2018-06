Angola: MAPTSS s'engage dans la formation des enfants

Luanda — La formation de l'enfant dans les différents sens de la croissance psychomotrice, sociale et comportementale afin qu'ils puissent préparer un avenir et promouvoir le développement du pays est le défi à relever par le Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS).

L'information a été rendue publique vendredi à Luanda, par le secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jesus Moreira, lors de l'ouverture de l'atelier "Formation intégrale de l'enfant, voie sûre vers le développement".

L'atelier fait partie des célébrations de la Journée africaine de l'enfant (16 juin) et vise à présenter au public le produit de l'apprentissage des enfants dans les centres de formation professionnelle, ainsi qu'à sensibiliser les adultes au bien être des enfants et à respecter leurs droits.

Jesus Moreira a souligné que les adultes devraient assumer la responsabilité de créer des opportunités pour que l'enfant puisse jouir pleinement de ses droits, à jouer, à mener une vie saine, à aller à l'école et à s'amuser, entre autres.

D'autre part, il a dit que la famille était le principal responsable de l'éducation de l'enfant, de la création d'opportunités, étant donné que c'est dans le noyau familial qu'il apprend véritablement le sens du mot amour, du bien-être, du partage d'affection, de l'amitié et de la solidarité.

Le secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale a condamné les attitudes des familles qui, pour diverses raisons, exposaient les enfants à des situations à risque telles que la violence physique ou psychologique, l'abandon, les abus sexuels, le travail forcé, le trafic de drogue et la criminalité.

L'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFOP), dans le cadre des efforts de l'exécutif pour promouvoir le développement intégral de l'enfant, a rejoint cette initiative avec la mise en œuvre de centres qui accueillent les enfants en situation de vulnérabilité et promeut leur insertion à travers la formation académique et professionnelle, ceci dans les écoles rurales appelées «Citadelle des jeunes de succès».

L'atelier a connu la participation de l'administrateur du district de Rangel, Francisco Manuel, des directeurs nationaux et des chefs de département, des représentants de l'institut national de l'enfant, ainsi que des petits.