Ile Maurice: Fiscalité - Ceux touchant entre Rs 305 000 et Rs 650 000 paieront moins d'impôt

La Road Tax, qui est de Rs 4 000 au lieu de Rs 13 000 et qui est accordée aux planteurs, éleveurs et pêcheurs, sera étendue aux fermiers engagés dans la culture protégée, aux éleveurs de poulets et aux cultivateurs de fines herbes à des fins commerciales.

Ainsi, une taxe de 10 % sera imposée sur des gains dépassant Rs 100 000. Une autre mesure annoncée est la réduction du taux d'imposition sur le revenu de 15 % à 10 % pour les contribuables touchant entre Rs 305 000 et Rs 650 000 par an.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.