Cote d'Ivoire: Opération RLE/Campagne digitale - La CEI se rapproche des jeunes

Ce sur quoi Fatou Sylla qui représente près de quatre cents (400) bloggeuses s'est engagée. Elle a ainsi présenté un projet de campagne digitale qui colle aux réalités et aux langages de la jeunesse ivoirienne. « Nous sommes déjà présentes sur Facebook, tweeter, WhatsApp etc.., a-t-elle affirmé. Nous avons déjà commencé à sensibiliser nos compatriotes. »

« Voter est un droit et participer à la gestion des affaires publiques est la pierre angulaire de toute démocratie, a rappelé Antoine Adou, coordonnateur technique de la Révision de la Liste électorale. Et, pour exercer ce droit il faut figurer sur la liste électorale ».

