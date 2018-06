Angola: Des semences améliorées pour maximiser la production agricole

Caxito — Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a introduit des semences améliorées cette année pour maximiser la productivité et la production agricole nationale, a déclaré Marcos Nhunga, le titulaire du portefeuille, jeudi à Caxito.

Selon le ministre qui parlait au Salon de la banane ouvert jeudi à Caxito, province de Bengo, cette mesure fait partie de la stratégie pour augmenter l'approvisionnement en semences plus productives et augmenter la productivité et la production dans l'agriculture dans le pays.

D'autre part, Marcos Nhunga a déclaré que le secteur donnait priorité à une grande acquisition de charrues de traction animale et des machines agricoles, ce qui se reflétait dans l'augmentation des surfaces labourées par les familles paysannes dans les provinces de Huila, Benguela , Huambo, Bié et Cuanza Sul.

« L'année agricole à venir, notre attention devrait se concentrer sur la consolidation des programmes et des actions entreprises dans la dernière campagne agricoles et projeter de nouveaux défis qui peuvent contribuer de manière décisive à la réalisation des objectifs fixés dans le Plan national de développement (PND) » a-t-il souligné.

Cependant, le ministre attire l'attention sur la valorisation des techniciens nationaux, en leur garantissant la formation et les conditions de travail pour qu'ils puissent remplacer l'embauche de main-d'œuvre étrangère.

« Nous devons une fois pour toutes commencer à valoriser le technicien national, le former mieux, lui donner des conditions de travail, l'opportunité, la responsabilité et à côté du technicien étranger, il doit y avoir deux ou trois Angolais, pour les former et ainsi, nous remplacerons la main-d'œuvre étrangère", a-t-il dit.