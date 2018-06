Ile Maurice: Patrimoine - Où sont passées les pierres de l'hôpital ENT?

Au ministère de la Santé, l'on explique que ces pierres ont été mises de côté et seront intégrées dans la structure du nouvel hôpital. Ou sont-elles stockées ? Le représentant du ministère déclare ne pas savoir et qu'il s'en enquerra. L'express réserve un droit de réponse ultérieur au ministère de la Santé.

Il déplore, dans la foulée, l'attitude des officiers du ministère de la Santé quant à ces pierres. «Le traitement que l'on réserve aux biens publics et aux éléments qui ont de la valeur est horrible ! À la Santé, l'on s'en fout vraiment.» Thierry Lebreton estime d'ailleurs que l'Independent Commission against Corruption devrait enquêter sur la disparition de ces pierres.

«Vous voulez acheter des roches ?» nous demande un responsable du chantier de construction du nouvel hôpital ENT. Nous lui signifions notre intérêt. Il finit toutefois par révéler qu'elles ne sont plus disponibles. Et ne répondra à aucune question quant à leur location actuelle.

Çà jase dans les couloirs du ministère de la Santé. Impossible de retracer les pierres de l'hôpital ENT de Vacoas. Ces pierres, qui coûtent jusqu'à Rs 2 500 chacune, font partie du patrimoine national et devaient être préservées et réutilisées dans la nouvelle structure de l'hôpital.

