Ile Maurice: Développement durable - L'adaptation aux inondations comme toile de fond

Les évènements du début d'année semblent avoir motivé le gouvernement. La majeure partie des mesures environnementales sont liées à l'adaptation aux inondations.

Lors de cette année fiscale, le National Environment Fund créé en 2002, recevra Rs 2 milliards. Un Supplementary Appropriation Bill est déjà en circulation.

De plus, le gouvernement a reçu un total Rs 450 millions du King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre et de l'Adaptation Fund Board of the United Nation.

Cela est sans compter sur les financements que pourraient recevoir le pays sous le Green Climate Fund et le Global Environment Facility. Autant de fonds qui devront servir à l'adaptation du pays face au réchauffement climatique et aux événements météorologiques, dans un premier temps.

Plus important encore, le fonds va permettre la mise en place d'une carte topographique de Maurice mise à jour pour un flood map et un land drainage master plan. Mais cet argent devrait aussi servir à la campagne de nettoyage Moris Nu Zoli Péi ou encore à la réhabilitation et protection des récifs coralliens et des plages.

Le ministre des Finances s'est aussi attaqué aux problèmes de déchets. Mais les décisions ne devraient pas plaire à tout le monde.

Si la mesure incitative pour le ramassage de bouteilles en plastique pour leur recyclage et la création d'un Waste Recycling Framework suscitent l'adhésion, la question de produire de l'énergie à partir des déchets risque de provoquer à de la résistance. Autre point qui devrait connaître une opposition : la fin de la remise en vente des véhicules total loss.