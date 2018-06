Ile Maurice: Route A1-M1 - Des tests plus approfondis menés

«Nous avons les bonnes équipes - le consultant Korean Expressway Corporation et le consortium Transinvest-GCC Ltd-Bouygues-VLSi JV, avec l'ensemble des compétences et expériences réunies - pour réaliser cette infrastructure importante et emblématique pour le pays.»

Du côté de la RDA, on affirme qu'une vue d'ensemble du projet est importante lors de l'étape de la mise en œuvre. Sollicitée, une source proche du dossier indique qu'il est crucial que l'entrepreneur des travaux soit satisfait avec les aspects géotechniques du projet et valide les conditions du site avant la construction afin de produire des plans de travail.

Nando Bodha aurait demandé que des images aériennes soient prises au-dessus de la falaise, de la rivière et du barrage. L'équipe géotechnique qui entreprend des forages à cet endroit n'étant pas satisfaite des résultats recueillis jusqu'ici, elle souhaite y effectuer des tests plus approfondis.

