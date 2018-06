Angola: Le pays a besoin de plus de 10 mille nouveaux professeurs d'université

Ondjiva — Dix mille cinq cents (10.500) nouveaux professeurs sont nécessaires pour couvrir les 24 établissements publics de l'enseignement supérieur existant en Angola, a fait savoir vendredi à Ondjiva, province de Cunene, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et l'Innovation, Maria do Rosário Sambo.

Le responsable, s'exprimait à la fin de la visite de deux jours dans la province de Cunene, a reconnu que la situation était critique, en dépit de l'existence des universitaires expatriés dans la plupart des Cubains, qui ne répondait pas à la demande.

Sans révéler le nombre actuel d'universitaires, Maria do Rosário Sambo a déclaré que son département travaillait en collaboration avec les ministères des Finances et de l'Administration publique, Travail et Sécurité sociale pour le recrutement de nouveaux professeurs pour l'enseignement supérieur.

La ministre a également fait savoir que des efforts étaient en cours pour acquérir des laboratoires pour les établissements d'enseignement supérieur au niveau national.

Pendant son séjour à Cunene, la ministre Maria do Rosário Sambo a visité l'Ecole pédagogique supérieur et l'Institut polytechnique, qui dispense des cours de d'analyse clinique et de laboratoire, de soins infirmiers, la gestion de l'informatique, l'ingénierie hydraulique et l'agronomie.