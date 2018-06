Nous avons convoqué le chef d'entreprise qui conduit ce chantier afin qu'il vienne nous voir avec les papiers qui l'autorisent à faire cet immeuble, il n'est jamais venu. Nous avons mis des écriteaux sur ce bâtiment "arrêt travaux" ils n'ont jamais respecté et ils ont continué lesdits travaux et voilà ce qui nous arrive.

Ceux qui donnaient des signes de vie depuis le premier jour du drame ne se manifestent plus. Toutefois, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre et les autorités locales multiplient les efforts pour sortir des décombres les victimes.

Le bilan s'est alourdi au troisième jour de l'effondrement de l'immeuble en construction au quartier Millionnaire (Yamoussoukro). De sources policières, le dernier bilan fait état d'au moins six morts, 18 blessés et des disparus.

