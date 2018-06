Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub et Dcmp à égalité parfaite !

Celui-ci a, à son tour, conclu un raid déclenché sur la droite par Djuma (60ème) et une remise de la tête de Fabrice Ngoma (71ème) pour corser l'addition. Jouant à reculons, la défense de l'AC Rangers a encaissé un sixième but sur un dégagement malencontreux du stopper Mbomba Mutu (88ème) dont la chandelle a lobé son propre gardien Tchoma Masikila.

Et pourtant, les « Académiciens » ont été les premiers à trouver le chemin des filets dès l'entame du jeu sur une contre-attaque par Lumanisa Mpimpa à la 6ème minute, à la grande surprise des Vclubiens. Sans vraiment se montrer dangereux par la suite, Rangers ne parviendra pas à saisir l'opportunité, ou mieux à résister à la réplique de Nelson Mungana et ses coéquipiers.

La Linafoot 2018 a atteint sa phase spectaculaire. Les prétendus champions ne gagnent plus que par des scores lourds. Après Mazembe-Don Bosco (9-0), Vclub, Sanga Balende et Dcmp ont emboîté les pas.

Ils ont joué jusque-là 14 matches chacun, 10 victoires, 2 matches nuls et 2 défaites. Ils ont marqué chacun 31 buts, et en ont encaissé chacun 8 buts. Ils ont un même goal-average de (+23).

