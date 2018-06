Congo-Kinshasa: Alchimie ?

A défaut de trouver satisfaction, le battage de pavé comme le 31 décembre 2017, le 21 janvier et le 25 février 2018 sera de rigueur. Tout bon analyste sait comprendre que cette période incertaine de la réaction du CLC tombe en juillet, juste avant l'appel au dépôt des candidatures à la présidentielle à la fin dudit mois et la venue, peu avant, du SG de l'ONU.

Si d'Adam et Eve, les empoignades étaient de rigueur pour des élections et donc, l'alternance, à quelques jours de la phase critique de la convocation du corps électoral en juin-juillet, l'enjeu d'une énième fin d'année électorale pimente la bataille politico-diplomatique.

Et, à ces points, il faudra ajouter la délie-langue par excellence qu'est la problématique de la quête d'un troisième mandat pour le Président Kabila, déclaré inéligible depuis l'expiration de son deuxième et dernier mandat constitutionnel le 19 décembre 2016.

Oui, puisque le processus électoral en cours n'a pas encore été exorcisé de ses pommes de discorde à l'instar de l'usage de la machine à voter, de la redynamisation de la CENI et du CSAC, puis, de la décrispation autour de la libération comme le retour des prisonniers et exilés politiques.

Deux niveaux d'approche peuvent être donc retenus sur ce but. Il y a, d'abord, l'antériorité des élections comme voie par excellence bien évidemment avant qu'il n'y ait alternance par une passation de Pouvoir civilisée entre le Président Kabila et son successeur élu. Seulement, sur cette voie, les romains s'empoignent.

Le décor que présente la scène politique actuellement est de plus singulier. Une forme de main noire semble planer sur le Congo-Kinshasa, mieux des mains aux bras et, peut-être même, aux dents longues bougeraient des pions autour d'un et un seul enjeu : l'alternance au sommet de l'Etat "par les urnes".

