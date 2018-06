Maroc: Mondial 2018/Benatia - « Prouver qu'on est un pays à respecter »

Le Maroc affronte l'Iran dans le groupe B du Mondial 2018, ce vendredi 15 juin. Depuis qu'il a validé son ticket pour la Coupe du monde, et ce, pour la première fois depuis 1998, le Maroc de Mehdi Benatia se prend à rêver.

Et si l'exploit était possible ? Car c'est bien là-dessus qu'il faut tabler étant donné l'adversité présente dans ce groupe B, avec l'Espagne et le Portugal en grands favoris. Pour espérer jouer les trouble-fêtes, les hommes d'Hervé Renard n'ont pas le choix. Il faut battre l'Iran, ce vendredi à Saint-Pétersbourg.

Le défenseur central des Lions de l'Atlas Mehdi Benatia est conscient de l'importance de bien négocier le premier match contre l'Iran en remportant la mise de 3 points. A 31 ans, le capitaine des Lions de l'Atlas va enfin connaître les joies d'une Coupe du Monde. Le joueur de la Juventus est un élément indispensable des Lions de l'Atlas, sur et en dehors des terrains.

Mahdi Benatia a « vraiment envie de faire plaisir à tous les Marocains qui vont faire le déplacement et tout ceux qui n'ont pas pu venir. On a envie que ça reste une fête, qui ne sera entière que si on arrive à atteindre notre objectif,» a confié l'ancien joueur de la Roma.

Avec le brassard, Benatia se sublime et fait du Maroc une équipe infranchissable et hermétique. « Tout n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous.

Que ce soit moi ou le coach, on a travaillé dur pour être ici, on ne nous a rien donné, » rappelle le joueur qui, comme le reste de l'effectif, a envie « de faire quelque chose de grand pour prouver qu'on est un pays à respecter et qu'on a des armes à faire valoir...

Jouer avec une combativité exemplaire et un état d'esprit irréprochable. On a vu que l'esprit d'équipe a fait qu'on a été très difficile à jouer ces dernières années. Il faut continuer ainsi et essayer de ne pas prendre de buts. Pour ça, il faut le travail de toute l'équipe, c'est aussi notre force, » explique le défenseur central.