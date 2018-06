Madagascar: « Infinithé » Ivandry - « Quatuor Squad » souffle sa première bougie

En à peine une année, le « Quatuor Squad » s'est déjà faite une notoriété de fer. Pour marquer le coup, les musiciens donnent rendez-vous aux inconditionnels ce soir à l'« Infinithé » Ivandry.

Leurs musiques bercent bien des gens, seuls ou accompagnés, ils séduisent indéfiniment les mélomanes. Eux, ce sont les « Quatuor Squad », ensemble à cordes formé par quatre jeunes hommes réunis par une passion commune qu'est la musique.

Ce soir, Andry Robison et ses compères seront à l'« Infinithé » Ivandry pour souffler leur première bougie. Jouer l'amour en corde, ils interprèteront des airs romantiques à souhait.

Andry Robison et Ravo Raboanarison au violon, Hervais Rabarison à l'alto et Kiady Rakotomalala au violoncelle, ils nous rappellent quelque peu les « Piano guys », mais eux, ils font chanter leurs cordes en reprenant des airs du temps. Un des leurs plus grands succès, le morceau « Ilay silako » avec la voix de Rak Roots, vite devenu un tube en un rien de temps.

Toujours adepte des répertoires romantiques et baroques, la playlist se fera avec des titres qui ont fait l'âge d'or du mouvement artistique du XVIIIe siècle. Les membres ont un certain faible pour le répertoire romantique et baroque.

Ayant comme principal répertoire la musique classique, le groupe explore actuellement de nouveaux univers dans l'objectif de se diversifier telles que les chansons traditionnelles malgaches et les reprises des œuvres des artistes célèbres dans un feeling imprégné et arrangé par le « Quatuor Squad ».

De l'anglais, « Squad » signifiant « Equipe » dans la langue de Molière, ce nom a été minutieusement choisi par le quatuor pour véhiculer l'état d'esprit des membres dicté par les leitmotiv que sont la fraternité et l'amitié.

Dernièrement, leurs nombreuses apparitions avec des artistes de renom leur ont donné plus d'envergure quant à leur notoriété. Entre deux répertoires baroques, ces jeunes s'imprègnent également de la musique contemporaine, particulièrement celle de la génération actuelle.