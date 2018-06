Madagascar: Haingo Andriamanantena, la nouvelle voix de la world music

Haingo Andriamanantena est présente sur la scène musicale depuis près de quinze ans, mais n'a décidé de prendre les choses en main et de tracer sa propre route qu'il y a deux ans. Aujourd'hui, elle sort de l'ombre et se révèle au grand jour.

La chrysalide est devenue un joli papillon ! Haingo Andriamanantena vient de révéler son vrai potentiel. Connue comme étant une choriste professionnelle, la jeune femme a décidé de prendre le taureau par les cornes. Fini de jouer les demoiselles d'honneur, il est plus que temps de prendre la place de la mariée et de devenir enfin celle qu'elle était depuis toujours : une star qui mérite d'être sous les feux des projecteurs.

Après des années au second plan, l'ancien membre de TGC décide en effet de sortir de l'ombre. Il y a deux semaines, les mélomanes la découvrent à travers « Avelom-pitia », une chanson créée sur mesure pour elle par Joely Andrianina, sur une musique de Rado Manantsoa.

Elle fait appel à Tsanta Randriamihajasoa pour les arrangements et le tour est joué. « Tsanta va d'ailleurs prendre cette place d'arrangeur dans l'album que je concocte et qui, espérons-le, sortira l'année prochaine ». Dans ce morceau qui sent bon la « world music », car mélangeant le pop et l'acoustique avec un soupçon de rythme du Sud, Haingo Andriamanantena prouve qu'elle n'a rien d'une novice.

Homonyme. Est-elle de la famille de Fanja Andriamanantena et du célèbre poète Rado ? De cœur et de nom peut-être, mais de sang, non. Elle a par contre un point en commun avec l'auteur de « Soa fa tia » : sa passion pour la musique. Très jeune, Haingo a été marquée par la chanteuse Hantatiana.

Baignée dans un contexte musical familial, la petite fille qu'elle était à l'époque faisait ses classes auprès de son père claviériste. La musique fait partie de leur quotidien. Ils forment un groupe d'animations (mariage, cabaret... ).

Plus tard, elle intègre « Tana Gospel Choir » (TGC). Elle y restera pendant une dizaine d'années. Choriste professionnelle, elle a accompagné différents artistes malgaches pour ne citer que 'Zay, Bodo, Mirado, ou encore Mika & Davis.

Il y a quelques années, elle fait également ses débuts sur la scène jazz avec « Tana Jazz Band », puis avec Samy Andriamanoro. Aujourd'hui, Haingo Andriamanantena « trace son petit bonhomme de chemin » dans la jungle musicale, toute seule comme une grande et on lui souhaite plein succès.